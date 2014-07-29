Сили АТО увійшли в Шахтарськ, Торез, Лутугине і звільнили Степанівку, бої тривають (карта)

Українські військові також увійшли до Шахтарська і Тореза на Донеччині та Лутугиного на Луганщині. Наразі тривають бої за повне звільнення міста Первомайська Луганської області та міста Сніжного – Донецької, повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Згідно з повідомленням, тривають бої на Первомайсько-Алчевському напрямку і за встановлення контролю за «Маринівським коридором». Тільки за останню добу терористи кілька разів контратакували Савур-Могилу, яку зайняли українські військові, намагаючись повернути висоту, з якої постійно обстрілювали позиції АТО.

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У боях знищено понад 100 бойовиків, 10 одиниць бронетехніки та 12 артилерійських установок, повідомляють в РНБО.

Протягом доби загинули 10 військовослужбовців Збройних сил України, 55 українських військових отримали поранення.