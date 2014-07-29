На Закарпатті другий день блокують трасу «Київ-Чоп» із протестами проти мобілізації (фоторепортаж)
17:34, 29 липня 2014Політика
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Другий день у селі Ракошино Мукачівського району перекрито міжнародну автомобільну трасу «Київ-Чоп».
Трасу "Київ-Чоп" перекрито / УНІАН
Мітингувальники вимагають, щоб закарпатських військовослужбовців не відправляли в зону АТО. Через блокування траси вчора, 28 липня, в селі Ракошино утворилися величезні черги з автівок.
Учасники акції планують передати голові Закарпатської ОДА Валерію Лунченку, обласному військовому комісаріату, а також депутатам Закарпатської обласної ради перелік своїх вимог. У листі вони вимагають не відправляти закарпатських військових у зону АТО, особливо тих, котрі не мають відповідної кваліфікації.
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