На Закарпатті другий день блокують трасу «Київ-Чоп» із протестами проти мобілізації (фоторепортаж)

Мітингувальники вимагають, щоб закарпатських військовослужбовців не відправляли в зону АТО. Через блокування траси вчора, 28 липня, в селі Ракошино утворилися величезні черги з автівок.

Учасники акції планують передати голові Закарпатської ОДА Валерію Лунченку, обласному військовому комісаріату, а також депутатам Закарпатської обласної ради перелік своїх вимог. У листі вони вимагають не відправляти закарпатських військових у зону АТО, особливо тих, котрі не мають відповідної кваліфікації.