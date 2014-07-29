На Закарпатті вже другий день блокують трасу «Київ-Чоп» з протестами проти мобілізації

На Закарпатті другий день блокують трасу «Київ-Чоп» з протестами проти мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, другий день у селі Ракошино Мукачівського району перекрито міжнародну автомобільну трасу «Київ-Чоп». Мітингувальники вимагають, щоб закарпатських військовослужбовців не відправляли в зону АТО.

Через блокування траси вчора, 28 липня, в селі Ракошино утворилися величезні черги з автівок.

Учасники акції планують передати голові Закарпатської ОДА Валерію Лунченку, обласному військовому комісаріату, а також депутатам Закарпатської обласної ради перелік своїх вимог. У листі вони вимагають не відправляти закарпатських військових у зону АТО, особливо тих, котрі не мають відповідної кваліфікації.

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У той же час, закарпатські ЗМІ пишуть, що причини блокування самі учасники акції наводять різні, й вони часто більше носять емоційний характер, ніж конкретні вимоги. Приміром, хтось наполягає, що в армію забиратимуть 16-річних хлопців, тому він виступає проти цього. Інший мітингувальник заявив, що він загалом проти того, щоб закарпатці їхали на схід, ще хтось категорично проти тільки того, щоб мобілізували саме з села Ракошино, де відбувається блокування.

Інформацію про блокування, яке продовжується і сьогодні, 29 липня, підтвердив кореспонденту УНІАН начальник сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС у Закарпатській області Олег Подебрій. Він, зокрема, відзначив, що на місці блокування працюють співробітники ДАІ, вони направляють весь автотранспорт в об’їзд заблокованої дільниці. «Працівники УМВС у Закарпатській області також працюють на місці з метою забезпечення порядку, ведуть переговори з блокувальниками», - додав Подебрій.

Також сьогодні стало відомо, що о 10.00 почався мітинг під будівлею Мукачівського військкомату. ЗМІ повідомляють, що матері, дружини та сестри вимагають не відправляти їхніх чоловіків у зону проведення АТО. Загалом на пікеті зібралось близько 150-170 осіб.

Учора ввечері на прес-конференції, організованій в облдержадміністрації, Закарпатський обласний військовий комісар Іван Васильцюн сказав, що такі дії протестувальників спрямовані проти своїх же, закарпатських військовослужбовців, оскільки не дозволяють відправити заміну для проведення ротації.

У той же час голова Закарпатської ОДА натякнув, що протести можуть відбуватися сплановано. «Я дуже не хотів би, щоб якісь політичні сили робили собі на цьому дивіденди, треба забути про амбіції, образи, щоб в такій важкій ситуації не грати на руку ворогу», - сказав Лунченко.

Як повідомляв УНІАН, блокування різних ділянок автодоріг з різними вимогами до військовослужбовців та, зокрема, проти мобілізації відбувається в Закарпатті не вперше. Зокрема, аналогічні акції протесту відбулися кількома днями раніше в селах Домбоки, Червеньово, Страбичово Мукачівського району, у чотирьох населених пунктах Хустського району, в селах Мужієво та Гать Берегівського району.

РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Антитерористична операція розпочалася 15 квітня.