У відповідь на санкції МЗС Росії назвав ЄС "унтер-офіцерською вдовою"

Про це йдеться в заяві російського міністерства, передає "Українська правда". "В черговий раз, пішовши на поводу у Вашингтона з питання про додаткові антиросійські санкції, Євросоюз виступив у ролі "унтер-офіцерської вдови", фактично поставивши під загрозу міжнародне співробітництво в області безпеки", - йдеться в заяві.

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Також МЗС Росії звинуватив ЄС у тому, що він узяв курс на повне згортання спільної боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням зброї масового знищення. "Переконані, що такі рішення будуть з ентузіазмом сприйняті міжнародним терористичним інтернаціоналом. Те, що йому не вдавалося протягом останніх десятиліть - вбити клин в ряди світової спільноти - з легкістю зробили в Брюсселі ", - підкреслили в російському МЗС.

Крім того, в документі йдеться, що "Євросоюз остаточно сів "на голку" Вашингтона і київських казок про події, що відбуваються в Україні, позбавивши себе альтернативного, причому об'єктивного, джерела інформації".

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Рада ЄС додала у список тих, у кого будуть заморожені активи і кому буде заборонено видавати візи, ще 15 осіб та 18 організацій, відповідальних за дії проти територіальної цілісності України.