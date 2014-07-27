Штайнмаєр і Ромпей вимагають подальших санкцій проти Росії

Як передає Німецька хвиля, за словами голови МЗС, в Брюсселі вже проводиться активна підготовка до нових штрафних заходів.

«Після смерті майже 300 невинних людей під час падіння літака MH17 і негідних дій мародерської вояччини на місці катастрофи поведінка Росії не залишає нам іншого вибору», - сказав міністр в інтерв’ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Штайнмаєр наголосив, що в Брюсселі сьогодні вже повним ходом йде підготовча робота до «переходу до секторальних заходів» Євросоюзу проти Москви.

Читайте такожУ відповідь на санкції МЗС Росії назвав ЄС "унтер-офіцерською вдовою"Міністр також нагадав про розширення списку осіб, причетних до подій в Україні, щодо яких ЄС застосував штрафні заходи у вигляді блокування рахунків і заборони в'їзду.

«Ми залишаємося вірними нашому курсу: розумно виписані й у спільному рішенні прийняті заходи Європи з метою підвищення тиску та готовність до серйозних розмов з Росією», - сказав Штайнмаєр.

Крім того, прем'єр-міністрів країн Євросоюзу закликали доручити послам своїх країн в ЄС проголосувати за додаткові санкції від імені своїх держав.

Про це йдеться в листі голови Євроради Хермана Ван Ромпея, опублікованому в газеті Financial Times.

Читайте такожЄС юридично закріпив розширення дії санкцій другої стадії проти РФЗгідно з повідомленням, у цьому випадку питання про розширення обмежувальних заходів може бути вирішене на рівні представників ЄС, і проведення позачергового саміту Євросоюзу не знадобиться.

Як відомо, на зустрічі в Брюсселі, яка пройде 29 липня, посли країн ЄС розглянуть проект рішення про розширення санкцій щодо Москви.

Обмежувальні заходи будуть спрямовані проти фінансового сектору РФ та її оборонної сфери, а також обмежать доступ Росії до ключових технологій, в першу чергу в енергетичному секторі, і товарів подвійного призначення, які можуть бути використані для військових цілей.