У Слов’янську знешкодили 39 розтяжок з гранатами та 7 - з сигнальними ракетами - ДСНС

39 розтяжок з гранатами та 7 розтяжок з сигнальними ракетами знешкоджено піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій на території міста Слов’янськ, повідомляє прес-служба відомства.

"Тільки за минулу добу піротехніки виявили та знешкодили 1 розтяжку з сигнальними ракетами, 13 розтяжок з гранатами. Всього з початку виконання робіт з розмінування міста Слов’янськ піротехніками ДСНС України знешкоджено 5 підготовлених до використання ручних протитанкових гранат. Виявлено та знешкоджено 39 мін розтяжок з гранатами, 7 розтяжки з сигнальними ракетами. Знешкоджено 9 розтяжок з саморобними пристроями, знищено, шляхом підриву, в межах житлового кварталу мінометну міну 82 мм. Виявлено та знешкоджено 3 міни з дистанційним керуванням направленої дії, 3 саморобних вибухових пристрої, перероблених з вогнегасників", - зазначили в ДСНС.

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У прес-службі нагадали, що починаючи з 6 липня, вже обстежили 262,15 га території міста та 11,7 га ділянки водної акваторії Слов’янська.

Крім того, піротехніки ДСНС України перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів 557 адміністративних споруд та інших будівель.

Обстежено територію Слов’янської ТЕС, площею 23,62 га., та виявлено і вилучено 32 одиниці боєприпасів.

Обстежено територію та акваторію ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов’янський курорт»: площа території 2,46 га., площа акваторії 11,7 га., виявлено мінометних мін – 11 од., бойових гранат та мін – 3 од., інших вибухонебезпечних предметів – 13 од.