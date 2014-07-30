Поблизу місця падіння «Боїнга» облаштують базу для міжнародних експертів - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр України, голова державної комісії з розслідування причин катастрофи літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що українська сторона шкодує, що міжнародні експерти досі не мають змоги потрапити на місце трагедії.

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“Саме головне - немає доступу для того, щоб забрати тіла, які, за нашими припущеннями, там ще є”, - сказав Гройсман.

Він зауважив, що сьогодні міжнародні експерти здійснили чергову спробу потрапити до місця катастрофи, але в районі Ясинуватого їх розвернули.

Також Гройсман підкреслив, що українська сторона не має наміру військовими засобами відновлювати контроль над територією, на якій розміщено уламки «Боїнгу».

Він підтвердив, що з українського боку дотримується 20-кілометрова зона, на якій не ведуться бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Міжнародні експерти, серед яких, крім представників ОБСЄ, також є поліцейські з Нідерландів та Австралії, з 27 липня не можуть дістатися на місце збитого літака.

Терористи одразу після катастрофи ускладнювали міжнародним експертам доступ до місця падіння літака, що Київ пояснював їхнім бажанням приховати докази своєї вини.

При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Сьогодні, 30 липня, в РНБО повідомили, що терористи стягнули важку артилерію та замінували територію біля місця падіння Boeing-777, що унеможливлює роботу міжнародних експертів.

Також, за даними РНБО, неподалік Тореза на місці падіння малайзійського літака «Боїнг-777» терористи обладнали бойові позиції.