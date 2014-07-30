Бронетехніка сил АТО залишається в місті Лутугіне
22:00, 30 липня 2014Політика
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У центрі міста Лутугіне (20 км від Луганська) знаходиться бронетехніка сил АТО, над мерією видно національний прапор.
В центрі Лутугіне сили АТО/ фото informator.lg.ua
Як повідомляє Інформатор, у мережі з'явилася фотографія української бронетехніки, що їде по головній площі міста Лутугіне.
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За словами місцевих мешканців, на міськраді встановлено український прапор. У місті близько 30 міліціонерів. Співробітники внутрішніх справ просять мешканців пересуватися містом з паспортами в обов'язковому порядку", - пише видання.
База бойовиків в Лутугіне / фото informator.lg.ua
Також в інтернеті є фотографії колишніх баз лутугинських бойовиків.
База бойовиків в Лутугіне / informator.lg.ua
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