Бронетехніка сил АТО залишається в місті Лутугіне

Як повідомляє Інформатор, у мережі з'явилася фотографія української бронетехніки, що їде по головній площі міста Лутугіне.

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За словами місцевих мешканців, на міськраді встановлено український прапор. У місті близько 30 міліціонерів. Співробітники внутрішніх справ просять мешканців пересуватися містом з паспортами в обов'язковому порядку", - пише видання.

Також в інтернеті є фотографії колишніх баз лутугинських бойовиків.