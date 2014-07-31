У Конгрес США внесли законопроект про заборону визнання Криму частиною РФ

03:53, 31 липня 2014
Політика
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На розгляд комітету з міжнародних справ палати представників конгресу США надійшов законопроект про заборону визнання Криму частиною Росії

/ uk.wikipedia.org

Законопроект під назвою "Заборона уряду США визнавати анексію Криму Росією", текст якого поки не оприлюднений, вніс конгресмен-демократ від штату Віргінія Джеральд Конноллі, передає РИА Новости.

Відзначається, що конгрес готується розійтися на канікули на початку серпня, у зв'язку з цим найближчим часом розгляду законопроекту не очікується.

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