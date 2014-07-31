У Конгрес США внесли законопроект про заборону визнання Криму частиною РФ

Законопроект під назвою "Заборона уряду США визнавати анексію Криму Росією", текст якого поки не оприлюднений, вніс конгресмен-демократ від штату Віргінія Джеральд Конноллі, передає РИА Новости.

Відзначається, що конгрес готується розійтися на канікули на початку серпня, у зв'язку з цим найближчим часом розгляду законопроекту не очікується.