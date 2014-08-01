Стрєлок ввів в Донецьку стан облоги

Про це повідомляє прес-центр терористичної організації "ДНР", передає Острів.

"Ввести з 30 липня 2014 року в місті Донецьку та прилеглих до міста районах стан облоги. Заборонити усілякий вуличний рух, як окремих осіб, так і транспорту з 23:00 години ночі до 5:00 години ранку, за винятком транспорту і осіб, які мають спеціальні перепустки від коменданта міста Донецьк, причому в разі оголошення повітряної тривоги пересування населення та транспорту має відбуватися згідно з правилами, затвердженими Штабом оборони міста", - йдеться в наказі.

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"Охорону найсуворішого порядку в місті Донецьк і в приміських районах покласти на коменданта міста Донецьк, для чого в розпорядження коменданта надати підрозділи ополчення МО ДНР і поліцію міста Донецьк. Порушників порядку негайно залучати до відповідальності з передачею до суду Військового трибуналу. Штаб Оборони міста закликає усіх оберігати порядок і всіляко сприяти Народному Ополченню Донецької Народної Республіки, яке обороняла місто Донецьк", - наказав Стрєлков.