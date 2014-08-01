Територія під контролем терористів може бути розділена на три частини (карта)

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Про це свідчить карта ситуації на сході України за даними РНБО станом на 1 серпня.

Зокрема, на заході майже відділена від решти захоплених терористами міст та частина Донеччини, де розташовані Донецьк, Горлівка та Макіївка. З півночі сили АТО блокують Луганськ, також майже відрізавши його від підконтрольної терористам частини регіону.

Читайте такожТерористи намагаються не допустити українських військових у Шахтарськ - РНБОЯк повідомили в РНБО, АТО триває. Зокрема, за останню добу було звільнено населений пункт Новий Світ - там піднято державний прапор України.

"Наразі там вже розпочались роботи з відновлення систем життєзабезпечення та інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Окремі підрозділи, які дислокувалися в районі пунктів пропуску Довжанський, Ізварине та Червонопартизанськ, та перебували під постійним обстрілом артилерійських систем, в тому числі з установок «Град», відведено на нові безпечні рубежі.

Протягом доби терористи обстріляли блокпости та позиції підрозділів ЗС України в районах населених пунктів Шахтарськ, Весела Тарасівка, Білоріченський, Контарне, Дебальцеве, Стукалова Балка, Макарове, Григорівка, Дякове, та аеродрому Луганськ.

Частина обстрілів велася безпосередньо з території Росії, заявляють в РНБО.