Сили АТО звільнили від бойовиків Новий світ на Донеччині

Підрозділи сил АТО звільнили від бойовиків населений пункт Новий світ в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

В повідомленні зазначається, що сили АТО забезпечують проведення операції вздовж державного кордону України. «Окремі підрозділи, які останнім часом постійно були під обстрілом різноманітних артилерійських систем, в тому числі БМ 21 «Град», відведено на нові рубежі. Тепер особовий склад знаходиться на безпечних рубежах», - зазначають в прес-центрі.

Водночас українські силовики зазнали втрат у населеному пункті Шахтарськ, потрапивши у засідку.

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«Сили противника, використовуючи умови місцевості у населеному пункті Шахтарськ, із засідки, застосували зброю по наших військах. Підрозділи, які виконували завдання щодо передислокації, зазнали втрат», - повідомили у прес-центрі.

Кількість загиблих і поранених не уточняється.

Раніше ЗМІ повідомили, що бойовики обстріляли в Шахтарську з "Градів" десантників 25-ї бригади військової частини А1126. Згідно з повідомленням, загинув 21 боєць, в тому числі і командир 2-го батальйону.