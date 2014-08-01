Росія відмовилась пояснити мету стягування військ до кордону України

Про це на брифінгу повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко, передає "Українська павда".

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Україна звернулась до Росії з вимогою відповідного пояснення 30 липня. Запит був направлений в рамках Віденської домовленості ОБСЄ, яка передбачає право учасників направляти їх один одному.

Згідно цією домовленістю, Росія повинна була надати відповідь протягом двох днів, тобто не пізніше вечора 31 липня.

За даними української сторони, Росія стягує до кордону значну кількість військ і техніки, частина з яких час від часу обстрілюють українську територію або проникають на неї.