Сили АТО звільнили ще чотири населених пункти - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук.

За його інформацією, військові взяли під контроль селище Красногорівку на Донеччині, два населених пункти в районі Саур-Могили, Контарне Шахтарського району.

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"Проводиться перегрупування військ і підготовчі дії для нових перемог. Вчорашній "день тиші" використовувався для вирішення "проблеми сектора "Д" - виведення наших підрозділів з обстрілюваних позицій і забезпечення їх ротації. АТО триває. І немає сумнівів, що головні перемоги - як і сама остання і остаточна – попереду", - додав Тимчук.