Обама: США поки не поставлятимуть зброю Україні

Про це повідомляє РАР з посиланням на спеціальну заяву Обами, виголошену після повідомлення про нові санкції проти Російської Федерації за її дії в Україні.

"Українці краще озброєні, ніж сепаратисти. Питання сьогодні, як уникнути кровопролиття в Україні. Найкращим інструментом, який ми маємо, щоб вплинути на російську поведінку, це вплив на російську економіку", - сказав президент США.

Обама звернув увагу, що експерти зараз прогнозують нульовий ріст російської економіки та значний відтік капіталу з країни.

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Він також запевнив, що США надалі підтримуватимуть Україну.

"Буду далі залучений у пошук дипломатичного вирішення з президентом Путіним та президентом Порошенком і лідерами Євросоюзу. Але Росія повинна зрозуміти, що одночасно будемо підтримувати українців, які обрали нового президента та поглиблюють контакти з Європою та США", - сказав Обама.

Водночас він зазначив, що запровадження санкцій не означає початку "нової холодної війни", але назвав неприпустимим факт підтримки Росією бойовиків. Як заявив Обама, якщо Росія надалі це робитиме, то її очікують подальші наслідки.