ГПУ перевіряє інформацію про отримання Пшонкою громадянства Казахстану

Генеральна прокурора України перевіряє інформацію про отримання екс-генпрокурором Віктором Пшонкою громадянства Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час брифінгу генеральний прокурор Віталій Ярема.

Він зазначив, що, ”за оперативною інформацією, не підтвердженою, Віктор Пшонка отримав громадянство Казахстану”.

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”Наскільки це підтверджується, ми зараз перевіряємо. Ця інформація із засобів масової інформації”, - сказав генпрокурор.

Ярема також зазначив, що Казахстан знаходиться у ”дуже дружніх відносинах із Російською Федерацією”. ”І у нас є проблеми із екстрадицією тих людей, які там знаходяться і розшукуються нашими правоохоронними органами”, - сказав він.