Львівський бізнесмен подарував БТР батальйону територіальної оборони

Львівський підприємець Станіслав Коваленко подарував батальйону територіальної оборони Львова власний БТР, який придбав у 2003 році для власних потреб.

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному військовому комісаріаті, 1 серпня БТР доставили на Львівський бронетанковий завод. Там машину оглянуть та, у разі потреби, відремонтують. Також БТР обладнають протикумулятивним захисним екраном. Оновлений та удосконалений БТР буде випробуваний та доставлений бійцям Львівського батальйону територіальної оборони, який перебуває на сході у зоні АТО.

Читайте такожМиколаївські десантники отримали у подарунок бронереанімобіль БММ-70„Сьогодні прості українці як ніхто інший усвідомлюють, що для припинення війни на сході країни необхідно координуватись та допомагати українським воякам у нелегкому протистоянні. Хтось жертвує гроші, хтось – продукти, а є такі, що не жаліють власної техніки. Житель Львова Станіслав Коваленко вирішив пожертвувати українському війську власну бронетанкову машину, яку у 2003 році придбав для власних потреб. Однак, зважаючи на теперішню ситуацію в країні, чоловік вирішив, що БТР буде більш потрібен армії”, - зазначається у повідомленні облвійськкомату.