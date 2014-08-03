Аваков пояснив, навіщо Україна купує російські КамАЗи

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова МВС України Арсен Аваков.

За його словами, завдякивиділеним Кабміном коштам з'явилася можливість формуватися, комплектуватися і здійснювати закупівлі. При цьому було вирішено не купувати старого, вживаного. Тільки нову техніку - як бойову, так і техніку обслуговування.

"Усе що було підходящого в наявності, за фактом у КрАЗу, Заводу Малишева, КТРЗ, Богдана, Еталону... вигребли зі складів дочиста. Далі потрібно було чекати виготовлення. Замовили. Але час не чекає! Доукомплектувалися зі складів українських дистриб'юторів МАЗу і КамАЗу. І зараз скомплектована перша бригада вже проходить бойове злагодження і готується виступати в район бойових дій", - написав Аваков.

Читайте такожУкраїна витрачає 70 млн гривень в день на проведення АТО - ПорошенкоЗа інформацією голови МВС, нинішній обсяг замовлення на український КрАЗ - два контракти - на 60 і 310 автомобілів. Усього 370 машин на суму близько 361 млн грн. Зараз готується ще один контракт із КрАЗом на 95 млн грн на 40 машин.

Крім того, вже закуплено майже на 93 млн грн автобусів для перевезення людей в українських виробників "Еталон" та "Богдан", повідомив Аваков.

Сума контракту з дистриб'ютором російського КаМАЗу в Україні - 27,7 млн грн, білоруського МАЗу - 43,17 млн грн, додав він.