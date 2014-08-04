Про плани АТО терористи дізнаються з телефонних розмов українських солдатів з родичами

Два дні тому вже вивели із зони другу і четверту роти 79-ї бригади. Про це в ефірі ТСН повідомив командувач Сухопутних військ України, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков.

"На черзі стоїть виведення і 72-й бригади в зону відновлення боєздатності. Треба тільки час. Я не можу про це зараз говорити, тому що це таємниця. Коли ми доставили продукти і всі ЗМІ про це оголосили, то вже на наступний день ми цього зробити вже не змогли. Тому що терористи зрозуміли, в якому місці ми провели цю операцію із забезпечення особового складу продуктами і водою ", - підкреслив Пушняков.

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Крім того, бойовики "вираховують" місця дислокації і дізнаються про окремі плани сил АТО завдяки прослуховуванню розмов українських бійців з родичами. А заборонити спілкуватися з ріднею бійцям не можуть. Пушняков запевнив, що українські бійці, які зараз перебувають в "гарячих точках" біля кордону з Росією, отримують допомогу.

"Вони стали героями сьогоднішнього дня. Вони перебувають в зоні перехресного вогню - і з боку терористів на території України, і з боку території Росії. В Афганістані було воювати простіше. Там було видно ворога. А тут - чимало наших співвітчизників, які ховаються за спинами місцевого населення ", - підкреслив командувач Сухопутних військ.