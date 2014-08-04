Нацгвардія затримала бандитів, підозрюваних у сприянні «ДНР»
13:51, 04 серпня 2014Політика
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Національна гвардія затримала групу осіб, підозрюваних у сприянні терористичній організації «Донецька народна республіка».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, затримані - місцеві жителі, які раніше вже були засуджені. Зараз вони дають покази уповноваженим органам. Один із затриманих - командир бандформування «Щит».
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