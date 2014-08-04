Раді пропонують звернутися до FIFA із закликом позбавити РФ права на проведення ЧС-2018

Позафракційний народний депутат Віктор Балога зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про Звернення до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з приводу позбавлення Російської Федерації права на проведення 21 чемпіонату світу з футболу у 2018 році (№4420а).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Водночас тексту проекту постанови на сайті наразі не розміщено.

Як повідомляв УНІАН, світова спільнота все частіше вимагає у FIFA позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу-2018. Причина такої вимоги - російська агресія проти України.

Водночас у FIFA заявили, що не треба плутати спорт і політику, і виступили проти бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.