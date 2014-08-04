СБУ просить обмежити доступ до сайтів, які пропагують війну та національну ворожнечу (лист)

Служба безпеки України звернулася до Інтернет асоціації України з проханням заблокувати сайти, які розміщують інформацію, що пропагує війну, національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України.

Про це йдеться у листі від 23 липня 2014 року, який отримала голова Інтернет Асоціації Тетяна Попова.

Читайте такожМВС оголосило в розшук депутатів держдуми Зюганова, Жириновського і Миронова

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки також просить обмежити доступ до сайтів, які зареєстровані не тільки в Україні, а й за кордоном.