СБУ просить обмежити доступ до сайтів, які пропагують війну та національну ворожнечу (лист)
19:47, 04 серпня 2014Політика
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СБУ просить обмежити на території держави доступ до сайтів, які зареєстровані не тільки в Україні, а й за кордоном.
REUTERS
Служба безпеки України звернулася до Інтернет асоціації України з проханням заблокувати сайти, які розміщують інформацію, що пропагує війну, національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України.
Про це йдеться у листі від 23 липня 2014 року, який отримала голова Інтернет Асоціації Тетяна Попова.
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Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки також просить обмежити доступ до сайтів, які зареєстровані не тільки в Україні, а й за кордоном.
Лист-прохання від СБУ / inau.org.ua
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