Військові можуть застосувати зброю на відмову зупинити автомобіль на блокпосту – Нацгвардія



Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України.

«Згідно із законодавчою базою, під час несення служби на блокпостах військовослужбовці Національної гвардії України мають право перевіряти не лише транспорт, а й пасажирів. При перевірці документів, що посвідчують особу громадян, перш за все звертається увага на справжність документів, відповідність фотокартки зовнішності особи, відмітки про реєстрацію та інші дані. Якщо авто не зупиняється на вимогу, військовослужбовці мають право застосувати засіб примусової зупинки та зброю: спочатку попереджувальні постріли вгору, а якщо авто не зупиняється, мають право вести вогонь по колесах автомобіля», - повідомили у прес-службі.

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У Нацгвардії також закликали громадян поставитися з розумінням та сприяти гвардійцям під час несення служби на блокпостах.