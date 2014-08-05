У "Свободі" вважають, що визнання російської мови офіційною – це капітуляція перед Путіним

Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що українська влада готова надати російській мові статус офіційної в кожному регіоні, який цього захоче.

«Хотів би зазначити, що в своїх коментарях щодо мовної політики в Україні пан Клімкін мав би керуватися виключно статтею 10 Конституції України, а не своїми суб’єктивними оцінками. Єдина державна українська мова є незамінною основою для зміцнення національної єдності та безпеки держави. Це зокрема підтверджують результати липневого опитування групи «Рейтинг», за якими кількість прихильників унітарного устрою України серед україномовних громадян сягає 89%, а серед російськомовних – всього 44%», - зазначив Тягнибок.

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Лідер «Свободи» висловив переконання, що якби Донбас був україномовний, то навіть найменшої можливості для сепаратизму та військової агресії Росії, а отже і для масштабного кровопролиття, розв’язаного Росією, там зараз би не було.

«Саме тому «Свобода» витупає категорично проти «миротворчих ініціатив» ціною обмеження державного статусу української мови на користь «офіційної» – російської. Це капітуляція перед вимогами російського агресора Путіна, яка стратегічно веде до знищення єдиної України. Поки «Свобода» є в парламенті – ми не допустимо надання російській мові офіційного статусу в Україні чи окремих регіонах», - підкреслив лідер націоналістів.

Він зазначив, що в побуті кожен громадянин України може вільно розмовляти, спілкуватися і володіти будь-якою мовою і ніхто йому цього не заборонити не зможе, проте єдиною державною мовою має бути виключно українська.

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Тягнибок також нагадав, що «Свобода» внесла на розгляд парламенту законопроект №2127а, що надає право місцевим громадам, у яких представники національних меншин становлять понад 30% мешканців, використовувати в публічних царинах поруч із державною мовою мову національної меншини.

«Однак це право має бути виключно компетенцією місцевих громад, а не обласних чи районних рад, які зараз фактично представляють інтереси олігархів», - підкреслив політик.