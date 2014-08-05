У "Свободі" вважають, що визнання російської мови офіційною – це капітуляція перед Путіним
Надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах призведе до законодавчої фіксації теперішнього мовного розколу країни.
Про це заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що українська влада готова надати російській мові статус офіційної в кожному регіоні, який цього захоче.
«Хотів би зазначити, що в своїх коментарях щодо мовної політики в Україні пан Клімкін мав би керуватися виключно статтею 10 Конституції України, а не своїми суб’єктивними оцінками. Єдина державна українська мова є незамінною основою для зміцнення національної єдності та безпеки держави. Це зокрема підтверджують результати липневого опитування групи «Рейтинг», за якими кількість прихильників унітарного устрою України серед україномовних громадян сягає 89%, а серед російськомовних – всього 44%», - зазначив Тягнибок.
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Лідер «Свободи» висловив переконання, що якби Донбас був україномовний, то навіть найменшої можливості для сепаратизму та військової агресії Росії, а отже і для масштабного кровопролиття, розв’язаного Росією, там зараз би не було.
«Саме тому «Свобода» витупає категорично проти «миротворчих ініціатив» ціною обмеження державного статусу української мови на користь «офіційної» – російської. Це капітуляція перед вимогами російського агресора Путіна, яка стратегічно веде до знищення єдиної України. Поки «Свобода» є в парламенті – ми не допустимо надання російській мові офіційного статусу в Україні чи окремих регіонах», - підкреслив лідер націоналістів.
Він зазначив, що в побуті кожен громадянин України може вільно розмовляти, спілкуватися і володіти будь-якою мовою і ніхто йому цього не заборонити не зможе, проте єдиною державною мовою має бути виключно українська.
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Тягнибок також нагадав, що «Свобода» внесла на розгляд парламенту законопроект №2127а, що надає право місцевим громадам, у яких представники національних меншин становлять понад 30% мешканців, використовувати в публічних царинах поруч із державною мовою мову національної меншини.
«Однак це право має бути виключно компетенцією місцевих громад, а не обласних чи районних рад, які зараз фактично представляють інтереси олігархів», - підкреслив політик.