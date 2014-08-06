Військові з РФ і бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі села Дякове - експерт

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"З території Росії - артилерійський обстріл позицій сил АТО в районі н.п.Дьякове. Ці ж позиції були обстріляні і бойовиками з боку н.п.Ровеньки", - написав експерт.Читайте такожРНБО: Російські військові чотири години обстрілювали "Градами" позиції АТО

Нагадаємо, з території Росії ведуться регулярні обстріл позицій українських військових, зокрема позиції сил АТО в населеному пункті Дякове.