Військові з РФ і бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі села Дякове - експерт
08:00, 06 серпня 2014Політика
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Позиції сил АТО в районі села Дякове були обстріляли обстріляні бойовиками, а також з території РФ.
На карті відзначено населений пункт Дяково
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"З території Росії - артилерійський обстріл позицій сил АТО в районі н.п.Дьякове. Ці ж позиції були обстріляні і бойовиками з боку н.п.Ровеньки", - написав експерт.Читайте такожРНБО: Російські військові чотири години обстрілювали "Градами" позиції АТО
Нагадаємо, з території Росії ведуться регулярні обстріл позицій українських військових, зокрема позиції сил АТО в населеному пункті Дякове.
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