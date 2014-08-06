За отримання хабара затримано командира та начальника підрозділу одного з прикордонних загонів

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, 5 серпня ці службові особи «затримані «на гарячому» під час одержання частини суми обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 2 тис дол США». При цьому не уточнюється, за які послуги вимагався ними хабар.Читайте такожЛіквідувати корупцію на митниці за два місяці неможливо - очільник митниці

«За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України», - зазначають у ГПУ. На даний час проводиться комплекс невідкладних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У повідомленні сказано, що Управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері продовжує вживати заходи щодо викоренення та недопущення проявів корупції у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.