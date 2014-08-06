Кернес спростував чутки про погіршення стану свого здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції після сесії міської ради Кернес висловив переконання, що інформація про поганий стан його здоров'я «перебільшується свідомо певними людьми».

«Я насправді пройшов ще одну допомогу медичну, в мене було дві операції, які пройшли одночасно. Одна операції була нейрохірургічна, це стосувалося спинного мозку, вона пройшла успішно. Друга операція була ортопедична, вона також пройшла успішно», - сказав Кернес.

Мер зазначив, що частина хребта, яка була пошкоджена кулею, відновлена.

«Я готовий до праці та оборони. Разом зі своєю охороною», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року під час пробіжки невідомий з вогнепальної зброї поранив Харківського міського голову Кернеса. Мер отримав поранення у спину. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново літаком відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до 17 червня, після чого повернувся до Харкова.

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