Туск: Росія може вести в Україні війну без правил
14:27, 06 серпня 2014Політика
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Росія в разі введення своїх військ в Україну не буде вести класичну війну, а буде воювати без правил, і це поставить у скрутне становище співтовариство західних країн.
Дональд Туск вважає, що вторгнення РФ в Україну може бути "без правил" / фото polradio.pl
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
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"Ми знаємо, що цей конфлікт не буде виглядати так, як ми про це читали в книжках, що держава оголошує війну іншій державі і є якісь правила. Цей конфлікт суперечить усім раніше прийнятим правилам і процедурам", - сказав він.
Польський прем'єр зазначив, що західний світ ще не знає, як реагувати на можливе введення російських військ в Україну, тому що це створило б нову ситуацію. "На мою думку, сьогодні ніхто не має однозначної відповіді, як західне співтовариство має на це відреагувати", - сказав він.
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