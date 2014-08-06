Туск: Росія може вести в Україні війну без правил

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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"Ми знаємо, що цей конфлікт не буде виглядати так, як ми про це читали в книжках, що держава оголошує війну іншій державі і є якісь правила. Цей конфлікт суперечить усім раніше прийнятим правилам і процедурам", - сказав він.

Польський прем'єр зазначив, що західний світ ще не знає, як реагувати на можливе введення російських військ в Україну, тому що це створило б нову ситуацію. "На мою думку, сьогодні ніхто не має однозначної відповіді, як західне співтовариство має на це відреагувати", - сказав він.