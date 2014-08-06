Члени Радбезу ООН прямо звинуватили РФ у розв'язанні конфлікту на сході України - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

За його словами, під час засідання представник США зазначив, що Росія має дотримуватись територіального суверенітету України та припинити постачання зброї бойовикам. Представник Великобританії назвав винуватцями гуманітарної кризи у східній Україні терористів та Росію, яка має пряме відношення до погіршення ситуації на цій території.

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Крім того, позицію МЗС Росії щодо так званої міжнародної гуманітарної місії на Донбасі, українське МЗС вважає цинічною, бо саме Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, всебічно підтримує злочинні дії терористів та несе повну відповідальність за гуманітарні проблеми у Донецькій і Луганській областях.