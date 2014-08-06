РНБО: З території Росії чотири години обстрілювали позицій сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, вчора починаючи з 13.55 з території РФ півтори години здійснювався артилерійський обстріл позицій десантників у районі населеного пункту Дякове. Ще один обстріл відбувся сьогодні вночі, але українським десантникам під перехресним вогнем ворога вдалося утримати захоплені позиції.Читайте такожВійськові з РФ і бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі села Дякове - експерт

Також вчора в районі населеного пункту Червона Талівка Луганської області після розвідувального польоту російського безпілотника військові РФ чотири години обстрілювали підрозділи українських прикордонників з артилерії та мінометів. Зокрема росіяни вели обстріл зі своєї території з позицій, розташованих у районах сіл Новоруське та Ушаковка.

У прикордонній смузі військові РФ артилерійсько-мінометним вогнем обстріляли позиції сил АТО в районі населених пунктів Степанівка, Амвросіївка, прикордонний пункт пропуску Успенка, а також прикордонний загін у селі Василівка.

З установок “Град”, розміщених на території Росії, вчора були обстріляні прикордонний пункт пропуску Дякове та селище Петропавлівка.

Всього за минулу добу сили АТО 25 разів вступали у вогневий контакт з терористами у районах населених пунктів Орлово-Іванівка, Кумачове, Шуми, Новоіванівка, Мар'ївка, Красний Яр, Стукалова Балка, біля Савур-Могили та аедрому в Луганську.