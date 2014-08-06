У РНБО заяву КДБ Придністров'я щодо провокацій на кордоні назвали елементом інформаційної війни РФ

Заяви керівництва невизнаної Придністровської республіки про підготовку Україною військового конфлікту з нею є елементом інформаційної війни, яку веде Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Все, що стосується миру і війни, все це є елементом інформаційної війни, яку впроваджує російська сторона. І ці істерики (щодо начебто підготовки збройного конфлікту між Україною і Придністров'ям - УНІАН) є елементом цієї інформаційної війни», - наголосив Лисенко.