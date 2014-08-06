У зоні АТО найбільш складною ситуація залишається у п'яти містах (карта)

У зоні проведення Антитерористичної операції найбільш складною ситуація залишається в районі Донецька, Луганська, Стаханова, Алчевська і Горлівки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

«У зоні АТО найскладнішою залишається обстановка в районі н.п. Донецьк, Луганськ, Стаханов, Алчевськ, Горлівка. Бойовики здійснюють активні дії із запобігання блокуванню їхніх сил», - написав він.

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«У районі н.п. Красний Яр бойовики вогневим ударом із РСЗО БМ-21 «Град» намагалися зірвати рейдові дії українських підрозділів. В результаті ефективних дій командування підрозділи вийшли з-під обстрілу без втрат», - зазначив Тимчук.

«Терористами проведено низку обстрілів позицій сил АТО: з мінометів обстріляно блокпости сил АТО в районі н.п. Сабівка, Андріївка і двічі – блокпост у районі н.п. Красний Яр; з танків і БМП обстріляно блокпост сил АТО в районі н.п. Мар‘янівка», - додав експерт.

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