Другу фазу пошуків на місті падіння Boeing обговорять наступного тижня - Держкомісія

Як зазначається в повідомленні, група міжнародних експертів повідомила про завершення першої фази пошуків уламків літака і тіл загиблих пасажирів Boeing 777 через ситуацію, пов’язану з провокаціями терористів та створення ними загроз життю членів групи, які працювали на місці катастрофи.

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Водночас, наголошують в Держкомісії, недослідженими залишаються щонайменше 3 територіальних зони, де знаходяться уламки.

Найближчим часом експерти обговорять перспективи щодо можливого терміну початку другої фази пошукових робіт.

До прийняття рішення про продовження пошуків більша частина експертів залишить Україну, за винятком невеликої кількості для здійснення зв’язку та координації.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Нідерланди вирішили призупинити пошукові роботи на місці катастрофи Boeing "Малайзійських авіаліній" в Україні.

За словами прем'єр-міністра країни Марка Рютте, "на даному етапі міжнародним фахівцям небезпечно знаходиться в регіоні, враховуючи погіршення ситуації на сході України".

"Тому ми припиняємо діяльність з пошуку тіл і особистих речей жертв авіакатастрофи", - повідомив глава голландського уряду.

Нагадаємо, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

Розслідування теракту безпосередньо на місці почалося в п'ятницю, 1 серпня, - туди зміг потрапити 101 міжнародний експерт з Нідерландів та Австралії.