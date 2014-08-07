У Донецьку терористи обстріляли лікарню, загинув один мирний мешканець, 5 – поранені

Про повідомили у прес-службі Донецької міськради.

«У результаті масового артилерійського обстрілу у Донецьку в районі 10.00 постраждала центральна частина міста. Снаряди важких гармат потрапили у багатоповерхові будови по вулиці Рози Люксембург № 72, 75, 86. Також частково зруйновано магазин «Купецький» на вулиці Рози Люксембург, 86-а. Масштаби руйнувань, а також інформація про потерпілих на даний момент уточнюються», - сказано в повідомленні.

У міськраді також зазначили, що в стоматологічному відділенні Центральної клінічної міської лікарні № 1 (ім. Вишневського) пошкоджено скління. У результаті обстрілу загинула одна людина (чоловік, 40 років), п'ятеро отримали поранення. На місце виїхала бригада Управління ДСНС у Донецькій області.

Читайте такожУ бойовиків в Донецьку закінчується пальне - РНБОКрім того, постраждало тролейбусне депо №1 комунального підприємства «Донміськелектроавтотранс» на вулиці Щорса, № 76, - осколками снарядів пошкоджено близько 30 комунальних тролейбусів і автобусів великої місткості, а також вибито шибки у гуртожитку, де проживають співробітники підприємства. Поранення одержав електромонтер, його доставлено до медзакладу.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості одержали два співробітника підприємства «Зеленбуд», які косили траву на проспекті Панфілова у момент обстрілу.

Читайте такожВночі обстрілу піддалися два райони Донецька, загинули троє мирних жителів «Станом на 12.00 в Донецьку знову неспокійно. Жителі повідомляють про звуки залпів і вибухів практично в усіх районах міста, локалізацію яких зараз встановити важко», - повідомили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька міська рада через артобстріл, який ведеться в районі будівлі обласного Управління СБУ, попросила жителів міста залишити вулиці і сховатися в безпечних місцях.