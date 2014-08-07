Терористи обстріляли і зруйнували будівлі “Луганськгазу”

13:44, 07 серпня 2014
Політика
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В Луганську терористи обстріляли диспетчерську автотранспортної служби “Луганськгазу”.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Терористи обстріляли та зруйнували центральний склад, кисневу та диспетчерську автотранспортної служби луганської дільниці “Луганськгазу”, внаслідок чого зупинено роботу аварійної служби цього підприємства”, - сказав Лисенко.

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