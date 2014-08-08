У Луганській області силами АТО узято під контроль місто Міусинськ - активісти

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається, а також самі військові.Читайте такожСили АТО звільнили ще чотири населених пункти - Тимчук

Снєгирьов відзначив, що узяття селища Міусинськ має важливе стратегічне значення, оскільки, фактично, «перерізується траса Красний Луч — Сніжне, що припиняє поставки озброєння силам ДНР».

Також він повідомив, що у даний час йдуть запеклі бої за міста Первомайськ і Красний Луч.