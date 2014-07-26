Семенченко: сили АТО штурмують Первомайськ

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, в цьому районі - впритул Стаханов та Алчевськ, зосереджено більше тисячі бойовиків.

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"Відходити їм вже нікуди. У них установки "Град", ПЗРК, зенітки, бронетехніка. Цілий день йде бій. Побажайте нам всім удачі", - написав Семен Семенченко.

Також командир батальйону зазначив, що коли військовослужбовці залишали Лисичанськ, на вулицях було помічено багато міліціонерів у формі, у багатьох були шеврони "Беркут".