Семенченко: сили АТО штурмують Первомайськ
19:23, 26 липня 2014Політика
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Сили антитерористичної операції (АТО) штурмують Первомайськ Луганської області.
REUTERS
Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі. За його інформацією, в цьому районі - впритул Стаханов та Алчевськ, зосереджено більше тисячі бойовиків.
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"Відходити їм вже нікуди. У них установки "Град", ПЗРК, зенітки, бронетехніка. Цілий день йде бій. Побажайте нам всім удачі", - написав Семен Семенченко.
Також командир батальйону зазначив, що коли військовослужбовці залишали Лисичанськ, на вулицях було помічено багато міліціонерів у формі, у багатьох були шеврони "Беркут".
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