Західний світ хоче змусити РФ змінити політику, а не знищити свою державу - Коморовський

Західні держави введенням економічних санкцій проти Російської федерації не хочуть знищити Російську державу, а намагаються змусити її змінити свою політику до свого найбільшого західного сусіда, яким є Україна.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав президент Польщі Броніслав Коморовський в ефірі TVP Info.

"Західний світ розраховує не на довготривалість санкцій, не на знищення російської економіки, а лише очікує протверезіння російської політики, аби (Росія) відмовилась від агресивних дій проти сусіда, аби більше не мало місце збиття цивільного літака сепаратистами підтримуваними Росією", - cказав він.

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Коморовський відзначив, що західні держави теж зацікавлені у розвитку добрих економічних відносин з Росією, але не можуть закривати очі на те, що вона робить в Україні заради економічної вигоди.

Він визнав, що західні держави постраждають від введених Росією санкцій у відповідь на обмеження раніше запроваджені проти РФ за її політику в Україні, але висловив переконання, що росіяни більше постраждають, ніж громадяни розвинутих країн.

"Поки товстий схудне, то ... ", - сказав Коморовський, зазначивши, що західні держави значно багатші та мають більший ресурс міцності, ніж Росія.

Він також звернув увагу, що власне західні держави мають необхідні технології, без яких Росії буде складніше розвиватися, а додатково Захід через події в Україні зробить ставку на подальше зменшення енергетичної залежності від росіян.

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Коморовський сказав, що росіяни завжди вели прагматичну політику та цього разу, на його думку, прораховують усі можливі наслідки подальшого загострення стосунків із Заходом та можуть піти на деескалацію конфлікту в Україні.

"Думаю, що президент Путін думає, що йому вигідніше та яким чином зробити крок назад",- сказав він, висловивши переконання, що ніхто у світі не повірить у миротворчу місію росіян на Донбасі.