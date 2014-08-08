Яценюк: Путін додумався ввести санкції проти власного народу

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"У той час як ми вводимо санкції, захищаючи Україну проти Росії, російський Президент і прем'єр додумалися ввести санкції проти свого народу, своїх громадян, своїх людей. Вони їм заборонили їсти їжу, яка виробляється в ЄС... Росія ввела санкції проти росіян, браво!" - заявив Яценюк, передає РБК-Україна.

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Нагадаємо, 7 серпня Росія заборонила на один рік ввезення на свою територію з США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії м'яса, риби, молока, сирів, овочів і фруктів.