Україна може ввести санкції проти 14 російських діячів культури - Мінкультури

Міністр культури України Євген Нищук не виключає запровадження санкцій проти 14 російських діячів культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Міністр зауважив, що рішення про заборону в'їзду до України тих чи інших діячів культури Росії визначає не Міністерство культури. Говорячи про осіб, які підтримували анексію Криму та події на сході України, він зазначив, що “близько 14 осіб відібрано у так званий список тих, у яких будуть певні обмеження”.

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“Які будуть обмеження - це не я вирішую. Це вирішують відповідні органи спільно із Міністерством закордонних справ”, - сказав Нищук.

Як повідомляв УНІАН, в МВС заявили, що під українські санкції потраплять російські політики і діячі культури, які підтримали анексію Криму і право на введення російських військ в Україну.

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Так, МВС ініціюватиме заборону на в'їзд в Україну понад 500 діячам культури РФ.

"Ми зараз зі свого боку готуємо список щодо заборони в'їзду в Україну близько 500 російських діячів, які схвалили анексію Криму і розділ Україну", - повідомив 4 серпня радник міністра МВС Антон Геращенко.