Кабмін очікує, що 12 серпня Рада ухвалить закони про санкції проти Росії

Уряд очікує, що Верховна Рада ухвалить закони про санкції на засіданні 12 серпня.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр юстиції Павло Петренко.

«Ми очікуємо 12 серпня прийняття Верховною Радою закону про санкції, який був внесений урядом. Цей закон дає юридичну базу для РНБО невідкладно розглянути ті пропозиції , які були внесенні урядом і прийняти остаточне рішення», – заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розробив і затвердив проект закону про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб, підозрюваних у злочинах проти територіальної цілісності України і її громадян.

Читайте такожУкраїна готує нові санкції для недопущення модернізації збройних сил РосіїКрім того, Кабмін передав на розгляд РНБО прізвища 172 фізичних осіб, громадян Російської федерації і громадян інших країн, які фінансують тероризм, підтримували анексію Криму і роблять замах на територіальну цілісність Української держави, і 65 юридичних осіб, переважно російських резидентів, які підтримують і фінансують тероризм, і мають прямий стосунок до скоєння злочинів на території України.