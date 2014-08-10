На Луганщині зафіксовано політ двох російських вертольотів Мі-24 - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру СНБО Андрій Лисенко.

«Вчора о п'ятій годині вечора на прикордонній ділянці «Красноталівка» Луганської області було зафіксувано політ двох вертольотів Мі-24, які заглибилися на територію України на 2 км у напрямку Благовіщенки Луганської області», - сказав він.

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«Близько 10-ї вечора (9 серпня - УНІАН) прикордонний загін виявив два російських безпілотника, які рухалися у напрямку українських сіл Чаплинка і Макарівка Херсонської області», - додав Лисенко.

Крім того, він повідомив, що в прикордонних з Сумською областю районах РФ 9 серпня було зафіксовано рух 10 залізничних платформ з артилерійськими тягачами і колони з 30 БТР.