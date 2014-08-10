По всьому Донецьку чути вибухи снарядів, загорілася будівля «Укртелекому»
15:11, 10 серпня 2014Політика
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У Донецьку обстановка вкрай напружена, не стихають звуки роботи важких артилерійських гармат, практично по всьому місту чути свист і вибухи снарядів, загорілася будівля філії ПАТ «Укртелеком».
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
В результаті попадання снаряда загорівся магазин "Брусничка" по вул. Бірюзова.
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Артобстрілу піддався мікрорайон Текстильник, там зараз знеструмлено 25 трансформаторних підстанцій. Інформації про те, чи постраждали житлові будинки і люди, поки що немає.
Через попадання снаряда загорілася будівля філії ПАТ «Укртелеком» по вул. Буслаєва, в навколишніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено шибки у вікнах.
Пацієнти міської лікарні № 18 з метою безпеки перебувають в укритті.
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