По всьому Донецьку чути вибухи снарядів, загорілася будівля «Укртелекому»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

В результаті попадання снаряда загорівся магазин "Брусничка" по вул. Бірюзова.

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Артобстрілу піддався мікрорайон Текстильник, там зараз знеструмлено 25 трансформаторних підстанцій. Інформації про те, чи постраждали житлові будинки і люди, поки що немає.

Через попадання снаряда загорілася будівля філії ПАТ «Укртелеком» по вул. Буслаєва, в навколишніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено шибки у вікнах.

Пацієнти міської лікарні № 18 з метою безпеки перебувають в укритті.