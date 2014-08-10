Донецьк вночі обстрілювали з важкої техніки (фото)
Ніч на 10 серпня в Донецьку пройшла неспокійно, періодично по всьому місту лунали звуки пострілів та автоматні черги.
У Київському районі Донецька вранці снаряд влучив у поліклініку, внаслідок чого постраждала жінка.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
«Ніч на 10 серпня в Донецьку пройшла неспокійно, періодично по всьому місту лунали залпи і автоматні черги. Масований обстріл з важких гармат почався близько 4.00. В результаті попадання снарядів у Київському районі зруйновано приватний житловий будинок по вул. Маркова і частину поліклініки лікарні № 18, де знаходилася реєстратура. Біля лікарні постраждала жінка», - сказано в повідомленні.
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У мікрорайоні Широкий снаряд влучив у газорозподільну підстанцію, на місце виїхали фахівці ПАТ "Донецькміськгаз" для оцінки завданих збитків і ліквідації аварії.
Також у результаті обстрілу знеструмлено 19 трансформаторних підстанцій на першому і другому майданчиках Адмінселища.
Крім того, є повідомлення про те, що через попадання снаряда горить продуктовий магазин у Кировському районі. Інформація перевіряється.
#Донецьк Прямо зараз б'ють по терикону. Район Маяка,Радіоринку pic.twitter.com/CBccFz3FM4
- Дядя Петя (@patriot_petya) August 10, 2014