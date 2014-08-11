Бойовики заборонили жителям Луганська дзвонити родичам

Про це повідомляє "Інформатор".

У місті як і раніше проблеми з електрикою, водою і зв'язком. Вода в місто завозиться машинами-водовозами і розповсюджується безкоштовно.Терористи заборонили її продавати, незважаючи на нестачу бензину у власників водовозів.

Крім того, бойовики забороняють людям збиратися в точках з сильним сигналом мобільного зв'язку.

Читайте такожТерористи масово залишають Луганськ під виглядом мирних жителів - очевидціЗокрема, з мінометів була обстрелена територія клубу "Сахар" (колишній "Діско"), де знаходиться одна з "точок дозвону". Там збираються луганчани, щоб подзвонити родичам. За словами очевидців, після обстрілу ділянку біля клубу оточили автоматники і заборонили телефонувати з цього місця.