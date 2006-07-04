Ульянченко розпорядилася зламати замок до кабінету Жовтяка

Віра УЛЬЯНЧЕНКО, призначена Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКОМ головою Київської обласної державної адміністрації, сьогодні прибула до приміщення облдержадміністрації з тим, щоб приступити до виконання своїх обов’язків.

Про це УНІАН повідомили в облдержадміністрації.

У приймальні керівника обладміністрації на запитання, чи приступила В.УЛЬЯНЧЕНКО до роботи, повідомили: “Приступає”. На запитання, чи може В.УЛЬЯНЧЕНКО дати інтерв’ю, ми отримали відповідь: ”Завтра”. На цьому розмову з нами було перервано.

Як повідомляють працівники обладміністрації, В.УЛЬЯНЧЕНКО з`явилась у приміщенні адміністрації сьогодні вранці у супроводі кількох чоловіків атлетичної статури. Поки що вона не змогла пройти до кабінету керівника ОДА, оскільки той зачинено. В.УЛЬЯНЧЕНКО розпорядилась викликати слюсарів та зламати замки до кабінету.