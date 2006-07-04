Ульянченко розпорядилася зламати замок до кабінету Жовтяка
Новий губернатор хоче приступити до роботи
Віра УЛЬЯНЧЕНКО, призначена Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКОМ головою Київської обласної державної адміністрації, сьогодні прибула до приміщення облдержадміністрації з тим, щоб приступити до виконання своїх обов’язків.
Про це УНІАН повідомили в облдержадміністрації.
У приймальні керівника обладміністрації на запитання, чи приступила В.УЛЬЯНЧЕНКО до роботи, повідомили: “Приступає”. На запитання, чи може В.УЛЬЯНЧЕНКО дати інтерв’ю, ми отримали відповідь: ”Завтра”. На цьому розмову з нами було перервано.
Як повідомляють працівники обладміністрації, В.УЛЬЯНЧЕНКО з`явилась у приміщенні адміністрації сьогодні вранці у супроводі кількох чоловіків атлетичної статури. Поки що вона не змогла пройти до кабінету керівника ОДА, оскільки той зачинено. В.УЛЬЯНЧЕНКО розпорядилась викликати слюсарів та зламати замки до кабінету.