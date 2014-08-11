Die Presse: Київський табір протестувальників має поступитися місцем звичному життю

У статті «Київський табір протестувальників має поступитися місцем звичному життю», опублікованій на сайті газети Die Presse, Ютта Зоммербауер повідомляє, що навіть незважаючи на те, що деякі зі свідків заважають його промовам криками «Ганьба!», Віталій Кличко все одно здобув часткову перемогу. Це не була перемога, як раніше на ринзі, де він вимикав свого супротивника несподіваним ударом кулака, це була виснажлива, тривала й все, що завгодно, але не героїчна перемога, здобута переговорами, переговорами і ще раз переговорами.

Мер Києва, у суботу, незважаючи на спеку в темних джинсах і сорочці в чорно-білу клітинку, який пообіцяв своїм виборцям навесні, що наметове містечко на Майдані буде демонтовано. Зараз він все ще там, живий, але все більш запущений музей повстання громадян проти режиму екс-президента Віктора Януковича.

Вимоги Майдану, який з'явився в листопаді минулого року, як табір протестувальників, нарешті виконані, каже Кличко: Янукович більше не на посаді, є новий президент, восени пройдуть дострокові парламентські вибори. «Україна повинна повертатися до нормального життя», кричить він з великої сцени Майдану вниз. На сході йде війна, і Україні потрібна стабільність. "Є сили, які зацікавлені в дестабілізації", неоднозначно говорить Кличко. Чи має він на увазі жителів Майдану? Ходять різноманітні чутки. Публіка вибухнула оплесками, серед яких були чутні гучні крики «бу-у-у!».

Зіткнення при першій спробі прибирання

Щоб виконати свої передвиборні обіцянки, Кличко знову прийшов на Майдан. Він завжди оточений натовпом - дозволив лаяти і повчати себе. Тому протестувальники не хотіли поступатися. У минулий четвер дійшло навіть до сутичок між жителями Майдану і міліцією, коли бригада комунальників хотіла демонтувати деякі намети. Але з ранку понеділка автомобілі знову зможуть їздити по чотирьохсмуговому Хрещатику, центральному бульвару Києва, який перетинає Майдан Незалежності. Угоду було досягнуто.

На оголошений Кличком «суботник» прийшли сотні людей. Чоловіки спільними зусиллями ледве піднімали гори сміття на ківш трактора. Двічі воно вивалювалися назад, перш, ніж його вдалося вивезти. Жінки чистили тротуари від попелу. Інші скидали в купу піддони, ковдри і старі транспаранти. Поступово вулиця з колись протестувальниками порожніє, і залишається голий, без прикрас асфальт.

Багатьом жителям української столиці наметовий табір тепер як більмо на оці. Кличко вважає, що 80 відсотків громадян з ним згодні. Жінка в синій блузі і літній спідниці говорить з хвилюванням про «окупантів»: «Це все бездомні та люди, які не хочуть працювати», кричить вона. Службовці щодня проходять по площі, але ввечері вони її уникають. «Дуже небезпечно». Повідомлення про крадіжки, алкоголізм і бійки - не рідкість. Під час обшуку наметів у четвер батальйон Київ-1, який захищав бригаду працівників комунальних служб, знайшов багато зброї. В той час, як більшість людей, що колись жили на Майдані, пішли додому, деякі опинилися в столиці на мілині. Інші травмовані в боях, кілька людей справляють враження дезорієнтованих.

«Радянську спадщину ще не викорінено»

66-річний Микола, його прізвища він не буде розкривати, це той, хто хоче і далі захищати цілі Майдану. Навіть проти Кличка. Його недовіра до нових політиків велике, він закидає їм, що у справі про люстрацію нічого не роблять. «Радянську спадщину ще не викорінено», говорить він. Він розглядає Майдан, як контрольну інстанцію, як зберігач спадщини революції.

Співробітник міського військкомату, який на Майдані поставив намет для «участі в антитерористичній операції» на сході, критично оглядає жителів найближчих наметів: «Більшість справжніх патріотів Майдану вже воюють на сході України», говорить він. Як солдати в новоутворених батальйонах добровольців. Чоловік у камуфляжі стоїть перед темно-зеленим армійським наметом, з динаміка звучить маршова музика. Тут будь-кому зацікавленому дадуть пораду з приводу набору в армію чи Національну Гвардію. Але інтерес активістів Майдану зберігається в його межах, намет військового самотньо стоїть. Для демонстрантів з вихідних стало менше місця, але вони не мають наміру поки повністю відмовитися від Майдану.