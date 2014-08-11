Уряд зареєстрував у ВР законопроект про санкції

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

Нагадаємо, 8 серпня Кабмін затвердив проект закону про 26 видах санкцій відносно іноземних суб'єктів і передав в РНБО перелік компаній і громадян, причетних до злочинів в Україні.За словами прем'єра Арсенія Яценюка, у відповідність із законом України має право запровадити 26 видів санкцій.Читайте такожУкраїна готує нові санкції для недопущення модернізації збройних сил Росії

Серед них, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.Читайте такожКабмін очікує, що 12 серпня Рада ухвалить закони про санкції проти Росії

Крім цього, в законопроекті прописані санкції щодо діяльності ЗМІ. Зокрема, мова йде про заборону або обмеження ретрансляції теле - і радіоканалів; заборону користування радіочастотним ресурсом України; обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та інших суб'єктів інформаційної діяльності, в тому числі в мережі Інтернет.