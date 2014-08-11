Бойовики замінували мости у двох мікрорайонах Донецька
18:49, 11 серпня 2014Політика
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Терористи продовжують мінувати мости на Донеччині.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«У Донецьку бойовики замінували мости в мікрорайонах «Придорожній» та «Ларіно», - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, у РНБО зверталися до мирних жителів при можливості залишити Донецьк, оскільки там проходитиме операція зі звільнення та знищення терористів.
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