Бойовики замінували мости у двох мікрорайонах Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«У Донецьку бойовики замінували мости в мікрорайонах «Придорожній» та «Ларіно», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у РНБО зверталися до мирних жителів при можливості залишити Донецьк, оскільки там проходитиме операція зі звільнення та знищення терористів.