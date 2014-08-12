350 осіб залишаються заручниками російських терористів – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

«Ми вимагаємо негайного і беззастережного звільнення усіх заручників… 350 людей залишаються заручниками російських терористів», - сказав він.Читайте такожНа Донбасі панує атмосфера страху й терору: бойовики викрали понад 900 людей

За словами Лубківського, зокрема Надія Савченко, Андрій Сенцов, Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко та інші були викрадені та незаконно утримуються у Росії, зазнають психологічного тиску, а їхні права порушуються.

«Усі, хто дає дозвіл на переслідування українців та агресію проти нашої країни, має отримати справедливе покарання. Ми закликаємо міжнародне співтовариство, людей доброї волі і морального авторитету підтримати Україну у звільненні людей, захоплених Кремлем», - наголосив він.